La strada provinciale di Valdaveto invasa dai detriti dopo una frana

La Provincia è intervenuta per rimuovere fango, sassi e vegetazione: la circolazione è tornata alla normalità

Nadia Plucani
|2 ore fa
La frana in località Sanguineto sulla Sp 586 della Val d'Aveto
1 MIN DI LETTURA
Una frana ha invaso la carreggiata della strada provinciale 586R di Valdaveto all’altezza di Sanguineto, a circa due chilometri e mezzo da Marsaglia, nel comune di Cortebrugnatella.
Lo smottamento si è verificato attorno alle 19 di lunedì 2.
La Provincia di Piacenza è intervenuta prontamente a rimuovere il materiale franato che ingombrava parzialmente le corsie.
La circolazione è quindi tornata alla normalità.

