La vittoria della squadra dedicata al parroco che se ne va

Tutta Agazzano ha salutato don Fabrizio Bonelli. Domenica 11 gennaio, alle 10, don Fabrizio - dopo 12 anni trascorsi in Valluretta - farà ingresso nella parrocchia di Ziano e sarà destinato al servizio di cappellano dell'ospedale di Piacenza. Nel frattempo ha ricevuto l'abbraccio di tutta la comunità agazzanese, che lo ha ricoperto di attestazioni di stima e affetto. Dai bambini agli adulti, dai frequentatori del centro parrocchiale, ai rappresentanti delle tante realtà che ruotano attorno alla parrocchia, rappresentanti del tessuto sociale e istituzionale, associazioni. Tutti, al temine della messa celebrata in chiesa, hanno voluto dire il loro “grazie” a un parroco, e una persona, che ha saputo conquistarsi la stima e l’affetto prima ancora che dei fedeli, di tutti gli agazzanesi.

A riprova di ciò basti pensare che il saluto a don Fabrizio si è spostato dal centro parrocchiale, dove subito dopo la messa è stato organizzato un momento di festa, al campo sportivo. La vittoria dell’Agazzanese calcio, che ha battuto la squadra del Rolo, è stata infatti "tutta per don Fabrizio" ha sottolineato al termine della partita il presidente onorario della squadra di calcio, Luciano Groppalli.