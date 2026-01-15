Ladri di notte a scuola: spariscono chitarre, stereo e casse
A Fiorenzuola hanno rotto due finestre della media “Gatti”. La razzia nel laboratorio di musica. «Conoscevano la struttura»
Manrico Lamur
|1 ora fa
L’aula di musica della scuola media “Gatti” Foto Meneghelli
Un microfono, uno stereo, una chitarra e quattro casse acustiche costituiscono il bottino di un furto commesso ai danni della scuola media “Gatti” di Fiorenzuola. L’episodio è accaduto nella notte tra martedì e ieri, quando i ladri si sono introdotti della struttura dopo aver rotto i vetri di un paio di finestre del piano seminterrato, una dell’aula dove si insegna la lingua spagnola e una del laboratorio di musica, forzando le relative serrature.
«Una volta all’interno, i ladri hanno arraffato dal laboratorio un microfono, uno stereo, una chitarra e quattro casse acustiche, mentre dall’aula dove si insegna la lingua spagnola non è stato portato via nulla» dice la dirigente, Isabella Spurio. Il furto, riferisce, è avvenuto tra le 20 di martedì, quando l’ultimo collaboratore scolastico ha chiuso la struttura, e le 7,50 di ieri mattina, quando i professori con gli alunni si sono recati nelle due aule accorgendosi immediatamente dei vetri a terra»
