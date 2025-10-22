Ladro incappucciato davanti alla porta di casa

Esce di casa per pochi minuti con il marito, giusto il tempo per mettere l’auto in garage, e si accorge di un ladro incappucciato, di fronte alla porta d’ingresso. È accaduto l’altra sera in una villetta a Caorso. «Sono ancora molto spaventata - racconta la padrona di casa - nessuno si aspettava che possa accadere una cosa del genere».

Erano passate le 19 ed era tutto pronto per mettersi a tavola. «Fuori pioveva, così mio marito ha pensato che fosse più opportuno mettere al riparo l’auto. L’ho accompagnato, seguendolo con l’ombrello» continua la donna. «Lo stradello che porta alla rimessa è parallelo a quello che porta alla porta d’ingresso. Noi eravamo accanto al portone del garage quando, a un certo punto, mio marito ha iniziato a urlare forte, più volte: “Ohi, cosa stai facendo?”. C’era un uomo giovane, vestito di scuro, magro e alto, con il cappuccio molto basso. Non l’ho visto in volto. Svelto come una lepre, si è dileguato. Non abbiamo nemmeno fatto in tempo a capire verso quale direzione è scappato».