L'Alta Val Nure canta fino all'alba per dare il benvenuto alla bella stagione

In tutta l’Alta Valnure sono risuonate le voci dei Cantamaggio, da Bettola a Ferriere, toccando anche le frazioni per non lasciare indietro nessuno. Per tutta la sera e fino a notte fonda o addirittura al mattino successivo, si è cantato l’arrivo del mese di maggio e maggio ha sorriso offrendo il suo sole e la sua luce. Con fisarmonica, organetto, piffero, ci si è incamminati, cappello in testa e foulard al collo. Sul cappello di paglia anche il maggiociondolo, di un giallo splendente, e in alcuni casi anche il glicine, con il suo colore lilla che ha il suo massimo splendore proprio in maggio. A piedi, in auto, in pullmino si sono fatte tante tappe, nei locali e davanti alle case.

Ferriere: il gruppo dei cantamaggio di Ferriere a Gambaro. Foto di Claudio Barbieri

Farini: i cantamaggio di Farini a Le Moline. Foto di Alessandro Guglieri