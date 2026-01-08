Lattaia, fruttivendola e cuoca, Nella compie cento anni

Nella Repetti ha tagliato il traguardo dei cento anni di vita. Un secolo di vita, festeggiato nella casa protetta Gardenia di Borgonovo, dove la centenaria originaria di Embrici, in Alta Valtrebbia, ha ricevuto l’abbraccio di tutta la sua numerosa famiglia. "Sono felicissima, non ho mai avuto una festa così bella, con così tanta gente" ha commentato Nella Repetti, che volentieri si è lasciata coccolare dall’affetto dei amici e parenti. Originaria di Embrici (oggi Embresi in comune di Bobbio) Nella Repetti ha lasciato i monti dell’Alta Valtrebbia per trasferirsi, giovanissima appena sposata con Mario Guglielmetti, alla Caldarola e poi in via Scoto a Piacenza. Qui i due hanno gestito una latteria e più tardi, sempre a Piacenza lungo via San Siro, anche un negozio di frutta. "Era anche una cuoca straordinaria" ricordano i figli. Dopo tanto lavoro stavolta la festa è stata tutta per lei.

La festa alla casa protetta Gardenia