Lavori e verifiche terminati, riaperta la piscina Raffalda

Ha riaperto alle 14 di oggi, mercoledì 7 gennaio, la piscina Raffalda di via Casella, che torna quindi ad essere regolarmente fruibile con i consueti orari invernali: dalle 9 alle 14, dal lunedì al sabato, per il pubblico, nonché nella fascia pomeridiana e serale per i corsi e l’attività agonistica.

La riapertura fa seguito al completamento degli interventi di manutenzione e alle verifiche necessarie a garantire le migliori condizioni di sicurezza e agibilità dell’impianto, realizzati in collaborazione con il gestore Activa. «Come annunciato al momento della sospensione delle attività – dichiara l’assessore allo Sport Mario Dadati – l’impegno condiviso ha consentito di rispettare i tempi previsti e di restituire alla collettività un impianto pienamente sicuro, funzionale e fruibile».

L’Amministrazione comunale ringrazia utenti e società sportive per la collaborazione e la disponibilità dimostrate durante il periodo di chiusura temporanea, confermando l’attenzione costante al miglioramento dell’impiantistica sportiva cittadina e alla tutela della sicurezza di tutti gli utenti.