"Le lucciole all’improvviso", Navicelli aggiunge un quarto titolo alla Saga della Serenella

Si aggiunge un nuovo capitolo alla Saga della Serenella, dell’autrice valtidonese Vanessa Navicelli.

Il nuovo, e quarto, volume si intitola "Le lucciole all’improvviso" e arriva giusto in tempo per Natale.

Questa volta lo sguardo di Navicelli si posa su due sorelle, Annamaria e Luisa.

Siamo in tempo di guerra e insieme a loro c’è anche la loro madre, Rosa. In un piccolo paese sulle colline dell’Emilia, al confine con la Lombardia, Annamaria e Luisa imparano presto cosa significa crescere in tempo di guerra.

Significa lavorare nei campi o in casa, aiutando la madre sarta per sostenersi a vicenda.

«Donne che, in un mondo dominato dagli uomini, non smettono di lottare e di sognare» dice l’autrice. Questo, come i restanti tre volumi ("Il pane sotto la neve", "Una domenica, mamma.." e "Due spighe di felicità"), possono essere considerati una saga ma possono essere letti singolarmente.