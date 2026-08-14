Le sorelle che seguono le eclissi: «In Spagna un fascino speciale»

Sentirsi piccoli di fronte all’immensità dell’universo ed emozionarsi. È la sintesi delle sensazioni provate di fronte all’eclissi totale di sole ammirata dalle sorelle Enrica e Simona Oddi che, per vedere il sole scomparire completamente per un minuto e quarantadue secondi, sono andate a Soria, in Spagna, una delle destinazioni più ambite per assistere all’evento del 12 agosto 2026.

Un altro spettacolo donato dalla natura che resterà per sempre impresso nelle pagine della loro vita, dopo quelli già vissuti in Germania e in Sudafrica. A raccontare l’esperienza è Enrica Oddi, presidente provinciale dell’Ordine dei fisioterapisti, che consiglia a tutti di vedere un’eclissi totale almeno una volta nella vita.

«È un fenomeno che trasmette energia e una sensazione molto particolare – spiega la piacentina -. Ci sono vari fenomeni atmosferici che si verificano durante l’evento: dal cambiamento del vento al comportamento degli uccelli, che vanno verso i loro nidi. Anche la luminosità dell’ambiente circostante cambia molto. Abbiamo inoltre osservato la corona solare, che si può vedere soltanto durante questi momenti. L’energia che sprigiona un evento simile mette di fronte all’immensità dell’universo e rende più piccoli i problemi quotidiani».

Adagiata nel cuore della Castiglia e León, Soria, nel nord della Spagna è una città circondata da ampi spazi naturali e da cieli particolarmente favorevoli all’osservazione astronomica. Le piacentine, insieme a familiari e amici, tutti dotati di appositi occhiali, sono salite sul monte Valonsadero, a pochi chilometri dalla città, dove si sono radunate migliaia di persone da tutta Europa, sfidando le temperature di questa estate rovente.