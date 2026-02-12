Le vacche di razza Ottonese sfilano alla fiera internazionale

di Paolo Carini

Anche Ozzola di Marsaglia era presente alla 117esima edizione di Fieragricola di Verona, con Gloria e Pepa, due esemplari di vacche di razza Ottonese dell’allevamento Lupi di Fossoli.

Il nostro territorio è stato quindi rappresentato in una delle più importanti manifestazioni di carattere internazionale, quest’anno visitata da oltre centomila visitatori. L’evento ha registrato ben ottocentosedici espositori provenienti da quattordici Paesi da tutto il mondo.

«È stata una importante occasione del quale andiamo orgogliosi e grazie alla quale in molti hanno potuto scoprire che esiste una razza antica di bovini “la Varzese/Ottonese/Tortonese”, ancora allevata in un piccolo comune dell’Appennino piacentino e nei territori limitrofi», commenta Silvia Lupi, dell’azienda agricola La Rocchetta di Corte Brugnatella.

Due i capi portati in terra scaligera, «assieme a due reggiane e due modenesi», prosegue Lupi, presente a Verona a seguito della richiesta della Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana.

La razza bovina Varzese o Ottonese, «non nuova né inventata, vanta una presenza che si perde nella notte dei tempi, ed è stata determinante per l’economia di questi territori fino al secolo scorso», prosegue l’allevatrice.