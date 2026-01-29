Libri in prestito nei book box disegnati dai "ragazzi speciali"

Nella Casa di Comunità della Valtidone di Borgonovo sono state posizionate tre book box d'autore. Sono coloratissime cassette di legno, realizzate da ragazzi e ragazze diversamente abili insieme bambini e adolescenti, con l'artista Marco Barbieri, in arte DEM. Le tre book box contengono libri usati che gli stessi adolescenti e bambini dei centri per minori di Ponente, hanno selezionato, catalogato. Durante un laboratorio ospitato la scorsa estate nel parco della Casa di Comunità di Borgonovo i ragazzi e i ragazzi diversamente abili dei centri diurni Emma Serena, Casa delle Bolle di Roveleto di Cadeo, Mastro Balocco di Carpaneto gestiti da Coopselios, insieme anche ai compagni del centro La Tartaruga di Bobbio gestito da Eureka, hanno dato libero sfogo alla fantasia. Insieme a DEM hanno pitturato le cassette di legna, disegnando ciò che la fantasia suggeriva loro. Il risultato sono tre bellissime book box d'autore che ora sono posizionate nella Casa di comunità, dove chiunque può prendere un libro in prestito e trascorrere così i momenti di attesa.