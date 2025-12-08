L'orgoglio alpino sfila a Castelsangiovanni

A Castelsangiovanni ha sfilato l'orgoglio alpino. L'annuale raduno è stato un momento per ricordare a tutta la città quei valori che sono la radice su cui si fonda la grande famiglia alpina. Il corteo, al temine della messa celebrata in Collegiata, ha attraversato tutte le vie del centro storico fino al famedio del cimitero comunale, ricevendo l’abbraccio simbolico delle tante persone che, anche dai balconi e dalle finestre, hanno salutato il passaggio degli alpini. Tante le sezioni presenti e tante le associazioni che si sono unite a quella che da 72 anni è una grande festa del tricolore. A guidare il corteo la banda musicale Carlo Vignola di Agazzano, sempre applauditissima. Tra i presenti l’ultimo dei fondatori ancora in vita, Luigi Fellegara, 96enne alpino di ferro sempre in prima fila a tutti gli eventi che vedono protagonista quel gruppo che lui stesso 73 anni fa contribuì a fondare.