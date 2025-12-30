Montebolzone, nuove regole per risparmiare sui costi del canile

Slitta alla primavera la nuova gestione del canile di Montebolzone, ad Agazzano, dopo due anni di ritardo nell’affidamento del servizio associato: i dodici Comuni in convenzione (Agazzano, Sarmato, Gragnano, Rottofreno, Calendasco, Alta Val Tidone, Borgonovo, Castelsangiovanni, Gazzola, Pianello, Piozzano e Ziano) hanno scelto di prorogare di ulteriori tre mesi l’attuale gestione, per consentire la conclusione dell’iter di affidamento del canile comprensoriale dopo la scadenza della convenzione. Ma è già certo chi se ne dovrà occupare: la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, da anni gestore della struttura, è stato l’unico ente a partecipare all’avviso pubblico pubblicato a ottobre. Continuerà quindi la sua preziosa opera di cattura e custodia dei cani randagi almeno fino al 2031. In questi giorni di fine anno, i vari Comuni convenzionati stanno approvando nei rispettivi consigli comunali il nuovo schema di convenzione per la gestione associata del canile, con relativa proroga della gestione attuale fino al 31 marzo 2026.

Che cosa cambia

Com’è noto, l’attività ripartirà sotto un nuovo profilo giuridico: un soggetto privo di rilevanza economica, appartenente al Terzo Settore, incaricato di co-progettare la gestione di Montebolzone. Tecnicismi a parte, cambierà poco, a parte un risparmio per i Comuni nelle spese di mantenimento della struttura, una più precisa analisi dei costi e un chiarimento sui ruoli e sulle responsabilità in gioco. Altra novità sarà il cambio del Comune capofila: non sarà più Agazzano, sede fisica del canile, bensì Rottofreno. Proprio questo Comune, infatti, non ha mai risparmiato dubbi e perplessità sui costi del canile che, nel caso specifico, ammontano a circa 40mila euro all’anno.