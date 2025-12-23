Musei Farnesiani chiusi per Natale, il 31 aperti la mattina

In occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo, sono diverse le variazioni di orario e le chiusure che coinvolgeranno musei, biblioteche e uffici comunali. Lo fa sapere una nota del Comune di Piacenza.

Per quanto riguarda i Musei Civici di Palazzo Farnese, nella giornata del 24 dicembre l’apertura sarà dalle 10 alle 13, mentre il 25 dicembre i musei resteranno chiusi. Il 26 dicembre l’orario sarà dalle 10 alle 18 e il 31 dicembre dalle 10 alle 13.

Le Biblioteche comunali osserveranno alcune modifiche agli orari: dal 22 dicembre al 6 gennaio la Biblioteca Passerini-Landi chiuderà alle 19 nelle giornate di apertura. Nelle giornate del 24 e del 31 dicembre tutte le sedi chiuderanno alle 13, mentre rimarranno chiuse al pubblico dal 25 al 28 dicembre, l’1, il 5 e il 6 gennaio. Sabato 3 gennaio la Biblioteca Passerini-Landi chiuderà alle 13. Zona Holden sarà aperta nelle giornate di martedì 23 dicembre, martedì 30 dicembre 2025 e venerdì 2 gennaio 2026.

Lo Sportello Informa Famiglie&Bambini, con sede alla Galleria del Sole, resterà chiuso dal 24 al 26 dicembre 2025, dal 31 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026 e nella giornata del 6 gennaio 2026. Sono previste due aperture straordinarie nelle giornate di martedì 23 e martedì 30 dicembre 2025, normalmente dedicate alla chiusura settimanale.

Il Punto informativo dell’Unità Operativa Minori, in via Martiri della Resistenza, sarà chiuso dal 23 al 26 dicembre 2025, dal 30 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026 e il 6 gennaio 2026. Le attività dei Servizi Sociali – Unità Operativa Minori proseguiranno comunque regolarmente senza interruzioni.

Nella giornata di sabato 27 dicembre saranno normalmente aperti al pubblico tutti gli sportelli. Nella giornata di venerdì 2 gennaio 2026, invece, gli uffici comunali resteranno chiusi. Saranno comunque garantite le attività del Corpo di Polizia Locale, degli uffici di Prevenzione e Sicurezza – Protezione civile, degli Sportelli polifunzionali e dell’Ufficio nascite e decessi.