Nell'Arma da 37 anni, medaglia Mauriziana per Stefano Gambarelli

«Spero di poter chiudere il mio servizio per l’Arma lavorando anche l’ultimo giorno a bordo di una Gazzella dei Carabinieri».

Sono parole di Stefano Gambarelli, brigadiere capo con qualifica speciale e dal 2023 comandante dell’Aliquota Radiomobile di Fiorenzuola. Per il suo servizio, sempre sulla strada, e per la sua professionalità, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha concesso la Medaglia Mauriziana. Il riconoscimento è stato consegnato dal comandante provinciale dei Carabinieri di Piacenza Pier Antonio Breda.

Gambarelli ha ricordato il maresciallo Franco Lattanzio, suo compagno di missione in Iraq: «Ci siamo salutati con la promessa di rivederci presto in Italia. Purtroppo non l'ho mai più rivisto, perché morì in un attentato a Nassiriya».

Gambarelli, arruolato nel 1988, ha prestato servizio a Torino, Tortona, Milano e Piacenza, intervenendo in numerosi casi di omicidio e incidenti gravi. Ha anche partecipato alla missione in Iraq, ottenendo la qualifica di capo equipaggio, l’abilitazione al taser e alla guida veloce. Tra i suoi interventi, ha ricordato il salvataggio dell’agente Stefano Villa, morto nel 1996 in una sparatoria a Melegnano.