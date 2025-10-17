Nomine nel clero, don Frazzani e don Lezoli a Bardi e Compiano

In attesa di un previsto giro di valzer nel clero diocesano che dovrebbe essere reso noto nei prossimi giorni, la diocesi ha comunicato due nuove nomine che interessano la zona della provincia di Parma inserita nella diocesi di Piacenza-Bobbio. Il particolare è stato reso noto come in data 9 ottobre è stato conferito l'incarico di collaboratore parrocchiale a don Giovanni Frazzani per le parrocchie di Bardi, Boccolo Tassi, Casanova Val Ceno, Stradella, Credarola, Pieve, Gravago, Grezzo; a don Piero Lezoli per le parrocchie di Compiano, Cereseto, Barbigarezza, Isola e Strela. In tutto due sacerdoti per tredici parrocchie.