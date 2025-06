Nozze eterne, tredici coppie rinnovano il loro sì

Nel verde della Val Chero, la comunità di Badagnano ha celebrato la festa patronale di San Giovanni Battista all’Eremo di Sant’Espedito, piccola chiesa rurale curata da venti volontari. Spiritualità e convivialità si sono intrecciate in una giornata che ha visto la partecipazione record di oltre cento persone.

La serata si è aperta con il rinnovo delle promesse matrimoniali di tredici coppie, segno di un legame sempre più vivo tra fede e vita quotidiana. A seguire, una cena con prodotti locali e piatti della tradizione, tra cui spiccavano 17 chili di pisarëi fatti a mano dalle più esperte del borgo. "Non è solo una cena: è un modo per sostenere l’eremo e condividere ciò che siamo", ha spiegato Valerio, giovane custode cresciuto tra quei campi.

Presente anche Andrea Arfani, sindaco di Carpaneto, per testimoniare il valore civico dell’iniziativa. L’Eremo, uno dei pochi in Italia dedicati a Sant’Espedito, apre ogni quarta domenica del mese e ospita tre feste annuali. Dietro di esso, una comunità che opera come una famiglia, mossa solo dall’amore per il luogo. Il vero segreto della serata, infatti, non stava nei pisarëi perfetti né nell’elisir dell’Eremo che ha chiuso la cena. Il cuore dell’evento era un ingrediente invisibile ma potentissimo: il gruppo. Una ricetta che profuma di passato, ma sa parlare al presente.