Nuova segretaria comunale a Borgonovo: arriva Mattia Manganaro

Mattia Manganaro è la nuova segretaria comunale di Borgonovo. Prende il testimone da Laura Cassi, andata in pensione un paio di mesi fa. In sua assenza a vigilare sulla correttezza di tutte le procedure attuate dall’amministrazione e dagli uffici comunali, è stato il dirigente Paolo Cassi.

Calabrese, originaria di Reggio Calabria, Manganaro è presente in comune a Borgonovo il martedì pomeriggio e il giovedì mattina. Deve dividersi tra l’ente Provincia e i comuni di Rottofreno e Sarmato, oltre a quello di Borgonovo.