Nuova segretaria comunale a Borgonovo: arriva Mattia Manganaro
Originaria di Reggio Calabria, raccoglie l'eredità di Laura Cassi, in pensione da alcuni mesi. Condivide il proprio incarico tra Provincia, Rottofreno, Sarmato e il Comune di Borgonovo.
Mariangela Milani
|38 minuti fa
Il dirigente Paolo Cassi e la nuova segretaria comunale Mattia Manganaro - © Libertà/Mariangela Milani
Mattia Manganaro è la nuova segretaria comunale di Borgonovo. Prende il testimone da Laura Cassi, andata in pensione un paio di mesi fa. In sua assenza a vigilare sulla correttezza di tutte le procedure attuate dall’amministrazione e dagli uffici comunali, è stato il dirigente Paolo Cassi.
Calabrese, originaria di Reggio Calabria, Manganaro è presente in comune a Borgonovo il martedì pomeriggio e il giovedì mattina. Deve dividersi tra l’ente Provincia e i comuni di Rottofreno e Sarmato, oltre a quello di Borgonovo.