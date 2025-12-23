Nuovo progetto per piazza Cittadella, la sindaca annuncia l'incarico

È stata inevitabilmente Piazza Cittadella a dominare la tradizionale conferenza stampa di fine anno tra l’amministrazione comunale e la stampa piacentina, avvenuta stamattina (martedì 23 dicembre). Al centro dell’incontro, le parole della sindaca Katia Tarasconi, che, ritenendo risolto il contratto per il parcheggio - ma c'è un contenzioso in corso con la società vincitrice dell'appalto - ha annunciato la predisposizione “dell’affidamento diretto dell’incarico di realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del soprasuolo della piazza”, ovvero di che cosa si farà sul terreno di piazza Cittadella. Un incarico che, ha spiegato la prima cittadina, “verrà assegnato già nei prossimi giorni” a quella che è stata definita “una realtà di rilievo internazionale, specializzata nella progettazione di grandi spazi verdi e urbani, con esperienze riconosciute anche in ambito europeo”.Per il momento, però, resta il massimo riserbo sull’identikit del soggetto individuato.

La sindaca ha comunque precisato che “nella progettazione è previsto un percorso di partecipazione”, sottolineando come l’obiettivo sia “restituire alla città una piazza concepita come spazio pubblico verde, accessibile e contemporaneo”. Tarasconi ha infine chiarito che si tratta di “un percorso progettuale che tiene conto della situazione giudiziale ancora in corso” e che, proprio per questo, “rimane subordinato alle decisioni delle sedi competenti”.

Altre questioni aperte

Centro il Polisportivo: la sindaca ha assicurato che è in pubblicazione una determina dirigenziale che conclude la procedura per la riqualificazione e la gestione dell’impianto, tramite un partenariato pubblico-privato. L’investimento complessivo è condiviso: 11 milioni e 617mila euro a carico del soggetto privato, pari a circa il 51%, e 11 milioni e 283mila euro da parte del Comune, circa il 49%. La concessione, di durata pluriennale, punta a restituire alla città un polo sportivo moderno, funzionale e sostenibile. Tra gli interventi strategici anche l’appalto per la gestione dell’energia, dell’illuminazione pubblica, della smart city e dei servizi tecnologici: la gara è già stata aggiudicata, l’iter è in fase conclusiva e la firma del contratto è prevista entro fine anno, con l’avvio dei lavori a inizio gennaio. Richiamato inoltre il progetto di rigenerazione della ex Manifattura Tabacchi, che prevede alloggi di edilizia sociale, spazi verdi, servizi pubblici e una nuova scuola con palestra.

In consegna il Piano di gestione del verde, basato sul censimento delle alberature già completato, per una gestione più programmata e consapevole del patrimonio verde cittadino. La sindaca ha inoltre difeso l’introduzione della nuova modalità di raccolta dei rifiuti e l'introduzione degli istituti comprensivi, entrambi temi molto scottanti, sottolineando come si tratti di scelte orientate al medio-lungo periodo. Infine, incalzata dal direttore di Libertà Gian Luca Rocco, annunciato che entro metà gennaio verrà portata in giunta la delibera per istituire il comitato promotore di Piacenza Capitale Europea della Cultura 2033.