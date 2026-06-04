Ortopedia. più di 600 interventi eseguiti dal Rizzoli a Castel San Giovanni

Nel 2025, +7,2% di piacentini dimessi dai reparti ortopedici della rete ospedaliera della provincia di Piacenza, costituita dal Presidio Unico Ausl di Piacenza, Istituto Ortopedico Rizzoli e privato accreditato.

Questo, in estrema sintesi, l’importante risultato emerso nel corso dell’incontro che si è svolto oggi alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, dedicato a fare il punto sullo sviluppo dell’assistenza ortopedica nella provincia di Piacenza che ha visto la partecipazione del direttore generale dell’Ausl di Piacenza Paola Bardasi, del direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli Andrea Rossi, di Alberto Di Martino e Vitantonio Digennaro, professionisti dello Ior, del direttore di Ortopedia a traumatologia Fabrizio Quattrini e del direttore di Anestesia aziendale Massimo Ruggero Corso dell’Ausl di Piacenza, della presidente della Conferenza socio sanitaria Monica Patelli e delle due prime cittadine di Castel San Giovanni e di Piacenza Valentina Stragliati e Katia Tarasconi.

Oltre 600 interventi chirurgici eseguiti dal Rizzoli a Castel San Giovanni in poco più di un anno di attività operatoria e una crescita costante delle performance dell’Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Piacenza, con risultati di rilievo nel trattamento delle fratture del femore e nella chirurgia protesica.

Dai dati presentati emerge chiaramente come negli ultimi anni l’offerta alla popolazione si sia progressivamente rafforzata, sia in termini di attività sia di competenze disponibili per i cittadini. Dal 2024 a oggi l’avvio dell’attività dell’Istituto Ortopedico Rizzoli a Castel San Giovanni ha portato all’esecuzione di oltre 3.200 visite specialistiche e più di 600 interventi chirurgici. Parallelamente, l’Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Piacenza a conduzione universitaria ha consolidato il proprio ruolo nella gestione della traumatologia maggiore e delle fratture di femore, con oltre 2.100 interventi ortopedici eseguiti nel solo 2025 e risultati in costante miglioramento nei tempi di trattamento dei pazienti più fragili. Due percorsi complementari che contribuiscono oggi ad ampliare le possibilità di cura e a rafforzare la capacità di risposta del sistema sanitario provinciale.

«I risultati che presentiamo oggi dimostrano concretamente come gli investimenti nella sanità pubblica nell'integrazione tra realtà di eccellenza producano benefici tangibili per le nostre comunità- afferma il presidente della Regione, Michele de Pascale - Questo modello di collaborazione, sempre più forte e capace di rispondere ai bisogni delle persone, ha raggiunto due obiettivi: da un lato il consolidamento dell'attività del Rizzoli a Castel San Giovanni, che in poco più di un anno ha garantito migliaia di visite specialistiche e oltre 600 interventi chirurgici, dall'altro la crescita dell'Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale di Piacenza, che si conferma un punto di riferimento nella gestione delle fratture e della traumatologia complessa. La Regione continuerà a sostenere questo percorso, investendo nelle competenze, nell'innovazione organizzativa e nella valorizzazione del territorio, con l'obiettivo di tutelare la sanità pubblica e garantire a tutte le cittadine e a tutti i cittadini servizi sanitari capaci di rispondere in modo efficace alle sfide legate all'invecchiamento della popolazione e all'aumento della domanda di assistenza».

«L’esperienza sviluppata dimostra come la collaborazione tra professionisti, istituzioni e realtà di eccellenza possa tradursi in opportunità concrete per i cittadini. L’attività del Rizzoli a Castel San Giovanni e il percorso di crescita dell’Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Piacenza rappresentano due elementi complementari di un’offerta che si è progressivamente rafforzata, ampliando le possibilità di cura e contribuendo a migliorare la risposta ai bisogni ortopedici della popolazione», sottolineano i direttori generali Paola Bardasi e Andrea Rossi.

L’attività dell’Istituto Ortopedico Rizzoli al presidio di Castel San Giovanni ha avuto inizio a luglio 2024, dapprima con attività ambulatoriale in regime di SSN e da gennaio 2025 anche con attività chirurgica. A Piacenza l’équipe del Rizzoli è formata da 7 medici ortopedici e da un gruppo «a rotazione» composto da professionisti della Clinica Ortopedica e Traumatologica I del Rizzoli diretta dal professor Cesare Faldini. I professionisti operano in stretta collaborazione con i medici anestesisti dell’Anestesia aziendale di Piacenza diretta da Massimo Ruggero Corso: complessivamente sono dieci i professionisti dedicati all’attività di Castel San Giovanni a cui si affiancano, per la sala operatoria, 15 infermieri di Ortopedia e 11 di Anestesia e 5 oss, mentre per il reparto gli infermieri impiegati sono 10 con 7 oss e 2 fisioterapisti

L’attività ambulatoriale è organizzata su cinque giornate, dal lunedì al venerdì, così come la programmazione di sala operatoria, che attualmente prevede 30 ore settimanali. Dall’avvio dell’attività sono state eseguite 3.247 visite, di cui 2.470 prime visite e 777 controlli. Gli interventi chirurgici, iniziati a gennaio 2025, al 31 marzo 2026 sono stati complessivamente 608, di cui l’87% in ricovero ordinario e il 13% in regime di day surgery.

Le patologie trattate in sala operatoria riguardano in particolare la chirurgia protesica, che rappresenta il 45% degli interventi: il 26% sono protesi d’anca (158 su 608, di cui 10 revisioni) e il 19% protesi di ginocchio (113 su 608). Il restante 55% comprende interventi non protesici su anca e ginocchio, chirurgia del piede, interventi sul rachide e sull’arto superiore in pazienti adulti.

Fondamentale, in questo percorso di crescita, è stato l’adeguamento strutturale degli spazi. Per accogliere la nuova piattaforma, i locali del presidio di Castel San Giovanni sono stati infatti ristrutturati e adeguati alle esigenze dei servizi. L’intervento ha interessato la ristrutturazione dell’ex unità operativa di degenza breve al primo piano del blocco A, con lavori avviati nell’aprile 2024 e conclusi a settembre dello stesso anno. L’investimento complessivo per le opere edili è stato pari a 700.mila euro circa, a cui si aggiunge una dotazione di arredi e attrezzature per 340mila euro. La progettazione e la direzione dei lavori sono state curate dal personale di Lavori Strutture esistenti e Impianti, mentre il finanziamento è stato garantito attraverso mutuo della Cassa Depositi e Prestiti.

All’ospedale di Piacenza il reparto di Ortopedia e Traumatologia, a conduzione universitaria e diretto da Fabrizio Quattrini, rappresenta oggi un punto di riferimento nella cura delle fratture del femore e negli interventi di protesi d’anca e ginocchio. Il modello organizzativo adottato punta sulla rapidità di intervento e su una stretta collaborazione multidisciplinare, in integrazione con la struttura di Ortogeriatria, per garantire percorsi dedicati ai pazienti anziani e favorire il recupero dell’autonomia nel più breve tempo possibile.

Nel corso del 2025 il reparto ha assistito 1.577 pazienti, a cui si aggiungono 583 pazienti ortopedici assistiti nel reparto di Ortogeriatria, con 2.110 interventi e procedure chirurgiche effettuati, oltre l’8% dei quali in urgenza. L’attività ambulatoriale ha inoltre registrato 17.240 prestazioni. Particolarmente rilevante è il dato relativo alle fratture di femore: 526 interventi eseguiti nel 2025 dall’équipe chirurgica, che collocano l’Ospedale Guglielmo da Saliceto tra le prime strutture in Italia per volume di interventi, con un significativo miglioramento anche nei tempi di trattamento. La percentuale di pazienti over 65 operati entro 48 ore è infatti passata dal 35,3% del 2022 al 52% nel 2024, fino a superare l’80% nel secondo semestre 2025 e raggiungere il 90,1% nei primi mesi del 2026, ben oltre il target fissato.

La collaborazione con l’Istituto Ortopedico Rizzoli riguarda anche l’ortopedia oncologica: da oltre dieci anni la Clinica 3 a indirizzo oncologico del Rizzoli svolge a Piacenza attività ambulatoriale e chirurgica per le patologie muscoloscheletriche, in qualità di centro Hub regionale, con l’obiettivo di avvicinare ai cittadini prestazioni altamente specialistiche.