Oscar Green di Coldiretti, menzione per l'impresa agricola Brugnelli

C'è anche una azienda agricola piacentina tra quelle premiate e menzionate all'Oscar Green Emilia Romagna 2025, il concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa per valorizzare l’innovazione, la creatività e la sostenibilità delle nuove generazioni di agricoltori.

Si tratta dell'impresa Stefano Brugnelli, che con il progetto «Dalle radici di Bobbio, coltiviamo il futuro» si occupa dell’allevamento di lumache alla lavanda fino alla creazione del «Bobbium Dry Gin», un progetto che lega biodiversità, turismo e innovazione nella Val Trebbia. La premiazione venerdì 7 novembre a Bologna.

La cerimonia, primo evento ufficiale del Villaggio Coldiretti, ha aperto i battenti nel centro di Bologna e fino a domenica 9 novembre porterà nel cuore della città il meglio del Made in Italy agricolo.

«Oscar Green – ha detto il Delegato regionale di Giovani Impresa, Alessandro Zanardi – premia non solo la capacità di fare impresa, ma anche quella di costruire relazioni, diffondere cultura e restituire valore al territorio. I giovani agricoltori emiliano-romagnoli dimostrano ogni anno che il futuro del settore passa da creatività, passione e competenza».

«I giovani premiati con gli Oscar Green incarnano la nuova energia delle campagne emiliano-romagnole», ha aggiunto il Direttore di Coldiretti Emilia Romagna, Marco Allaria Olivieri. «Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 – ha continuato il Direttore di Coldiretti – ha consentito l’insediamento di un numero significativo di nuovi imprenditori agricoli. In totale, sono stati 2.226 i giovani agricoltori neo insediati in Emilia-Romagna grazie agli aiuti concessi tramite il riconoscimento di un premio per il primo insediamento. L'età media dei giovani conduttori neo-insediati è di 29 anni». «Coldiretti Emilia Romagna – ha concluso il Direttore Allaria Olivieri – rappresenta circa il 50% di tutte le domande di Primo Insediamento Giovani e Investimenti per Giovani».