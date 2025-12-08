Otorino, il primario Cuda presidente nazionale Siaf

Domenico Rosario Cuda, direttore di Otorinolaringoiatria dell’Ausl di Piacenza, è stato eletto presidente nazionale della Società italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF) per il prossimo biennio. La nomina è avvenuta durante il Congresso nazionale della Società tenutosi a Bari, a seguito dell’elezione da parte dell’assemblea dei soci. Il mandato decorrerà dall’autunno 2025 e si concluderà nell’autunno 2027.L’équipe di Otorinolaringoiatria ha partecipato ai lavori dell'evento, principale appuntamento scientifico italiano dedicato ai disturbi dell’udito, della voce e della comunicazione. Insieme al professor Cuda era presente Sara Ghiselli, responsabile dell’ambulatorio di Audiologia dell’Ausl di Piacenza, nonché una numerosa rappresentanza del centro impianti cocleari composta da medici, audiometriste e logopediste che sono stati parte attiva in diverse sessioni scientifiche (tavole rotonde, simposi, comunicazioni). La SIAF è la società scientifica di riferimento in Italia per audiologia e foniatria: promuove la ricerca, la formazione e la condivisione di linee di indirizzo cliniche per la cura delle patologie dell’udito, dell’equilibrio, della voce, del linguaggio e della deglutizione. Nata dall’evoluzione e dalla successiva integrazione delle tradizioni audiologiche e foniatriche italiane, la Società affonda le sue radici nella Società Italiana di Audiologia, fondata nel 1950 da padre Agostino Gemelli e in seguito confluita nell’attuale SIAF. Oggi la Società rappresenta un punto di raccordo nazionale tra specialisti otorinolaringoiatri, audiologi, foniatri, logopedisti, tecnici audiometristi e audioprotesisti.

«Sono orgoglioso e profondamente onorato – dichiara il professor Cuda – di questo incarico. La SIAF è una società antica e prestigiosa, alle soglie degli ottant’anni di attività scientifica al servizio dei pazienti. Da sempre si occupa di audiologia e foniatria con uno sguardo multidisciplinare: un lavoro essenziale perché udito e comunicazione sono funzioni centrali per la qualità della vita, in ogni età». L’elezione del professor Cuda alla presidenza nazionale riconosce il valore del suo percorso professionale e scientifico e consolida il ruolo dell’Otorinolaringoiatria dell’Ausl di Piacenza nel panorama italiano dell’audio-foniatria.