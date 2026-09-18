Ottone, oltre cento volontari in arrivo per una maxi esercitazione di soccorso

Un fine settimana di prove sul campo, lontano dalla sede ma vicinissimo alla realtà di tutti i giorni, per testare la prontezza dei soccorsi in caso di emergenza. Tra sabato e domenica Ottone ospiterà una grande esercitazione di ricerca e soccorso, organizzata da Anpas Emilia-Romagna e Liguria, che coinvolgerà oltre cento volontari provenienti dalle province di Piacenza e Genova.

Lo scenario prevede la simulazione di situazioni di emergenza, smarrimento e infortunio, anche in condizioni atmosferiche estreme come durante le alluvioni. I partecipanti, suddivisi in squadre, dovranno mettere in pratica tecniche di localizzazione e recupero in ambiente impervio. Saranno impiegati anche droni e localizzatori di ultima generazione.

Una particolarità renderà la prova ancora più realistica: i volontari non conosceranno in anticipo gli scenari dell’esercitazione, ma scopriranno le situazioni da affrontare direttamente sul campo. «Ci alleniamo come se tutto fosse vero», spiegano da Anpas.