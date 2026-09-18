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Ottone, oltre cento volontari in arrivo per una maxi esercitazione di soccorso

Nel fine settimana squadre Anpas da Emilia-Romagna e Liguria si metteranno alla prova tra ricerca e recupero in ambiente impervio. Gli scenari resteranno segreti fino all’inizio delle operazioni

Riccardo Freschi
|3 ore fa
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1 MIN DI LETTURA
Un fine settimana di prove sul campo, lontano dalla sede ma vicinissimo alla realtà di tutti i giorni, per testare la prontezza dei soccorsi in caso di emergenza. Tra sabato e domenica Ottone ospiterà una grande esercitazione di ricerca e soccorso, organizzata da Anpas Emilia-Romagna e Liguria, che coinvolgerà oltre cento volontari provenienti dalle province di Piacenza e Genova.
Lo scenario prevede la simulazione di situazioni di emergenza, smarrimento e infortunio, anche in condizioni atmosferiche estreme come durante le alluvioni. I partecipanti, suddivisi in squadre, dovranno mettere in pratica tecniche di localizzazione e recupero in ambiente impervio. Saranno impiegati anche droni e localizzatori di ultima generazione.
Una particolarità renderà la prova ancora più realistica: i volontari non conosceranno in anticipo gli scenari dell’esercitazione, ma scopriranno le situazioni da affrontare direttamente sul campo. «Ci alleniamo come se tutto fosse vero», spiegano da Anpas.
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