Paolo Bianchi nuovo amministratore dell'Asp Azalea

I 12 comuni soci dell’azienda pubblica di servizi alla persona, Asp Azalea, hanno nominato all’unanimità Paolo Bianchi nuovo amministratore unico. Salvo soprese entro venti giorni il neo amministratore accetterà l’incarico e subentrerà a Francesco Botteri. Quest’ultimo, dopo dieci anni per nulla facili, ha ricevuto il plauso unanime di tutti i sindaci presenti in assemblea che gli hanno consegnato una targa riconoscendogli il grande merito di aver risollevato le sorti di un’azienda che sembrava destinata al fallimento. La candidatura del nuovo amministratore è stata accompagnata dalla lettera di presentazione di Castelsangiovanni, Ziano, Alta Val Tidone e Pianello (comuni di centrodestra). L’altro candidato, Marco Perini che poi ha ritirato la candidatura, è stato invece appoggiato dai comuni di Calendasco, Sarmato, Gragnano e Rivergaro.