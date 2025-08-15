Per un giorno Borgonovo capitale dei senegalesi

Borgonovo ha ospitato il maxi raduno dei senegalesi piacentini e di Lodi. Oltre trecento, tra adulti, giovani e bambini, hanno occupato gli spazi del centro don Orione per festeggiare il Grand Magal di Touba. Un evento che ogni anno in Senegal, nella città di Toyuba, richiama milioni di pellegrini in omaggio a Ahmadou Bamba, iniziatore e guida spirituale della confraternita musulmana dei Muridi.

«Fu lui – dice Diagne Mahmodane, segretario dell’associazione Cheikh Ahmadou Bamba di Piacenza e di Lodi – che è stato uno dei leader spirituali più importanti per la nostra tradizione, che disse di festeggiare ogni anno questa ricorrenza e quindi oggi siamo qui a onorare la sua memoria. Lo facciamo – aggiunge - pregando, condividendo cibo, musica».

Tra i presenti ci sono tantissimi giovani e bambini. Le ragazze e le donne sono bellissime nei costumi tradizionali, coloratissimi, e con acconciature che in alcuni casi sembrano sculture. Tra gli invitati anche la sindaca Monica Patelli: «Una festa ben organizzata – dice – , nel rispetto delle regole, con tanta voglia di stare insieme, donne, uomini tanti bambini per rivivere, anche qui a Borgonovo, le proprie usanze e tradizioni»