Piacenza-Londra, tre giorni tra memoria e nuovi legami

Tre giorni di incontri, memoria e condivisione per rafforzare il legame tra Piacenza e Londra: è dietro l’angolo il tradizionale appuntamento annuale, realizzato con il contributo della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel Mondo. Dal 5 al 7 giugno, la capitale del Regno Unito ospiterà infatti “Voci piacentine a Londra: percorsi e legami”.

Il programma resta ancorato alla tradizione: «Venerdì, dopo l’arrivo, un momento di accoglienza nei locali della chiesa italiana di San Pietro, alla presenza delle autorità della Regione Emilia-Romagna: la vicepresidente della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel Mondo, Elena Ugolini, e il vicepresidente dell’Assemblea legislativa, Giancarlo Tagliaferri», spiega Giovanni Piazza, referente per l’Italia della Federazione delle associazioni piacentine a Londra.