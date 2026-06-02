Piacenza-Londra, tre giorni tra memoria e nuovi legami
Dal 5 al 7 giugno il tradizionale evento della comunità emiliano-romagnola nel Regno Unito, tra incontri istituzionali e celebrazioni
Federica Duani
|1 ora fa
La bandiera della Federazione delle associazioni piacentine a Londra nella chiesa italiana di San Pietro
Tre giorni di incontri, memoria e condivisione per rafforzare il legame tra Piacenza e Londra: è dietro l’angolo il tradizionale appuntamento annuale, realizzato con il contributo della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel Mondo. Dal 5 al 7 giugno, la capitale del Regno Unito ospiterà infatti “Voci piacentine a Londra: percorsi e legami”.
Il programma resta ancorato alla tradizione: «Venerdì, dopo l’arrivo, un momento di accoglienza nei locali della chiesa italiana di San Pietro, alla presenza delle autorità della Regione Emilia-Romagna: la vicepresidente della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel Mondo, Elena Ugolini, e il vicepresidente dell’Assemblea legislativa, Giancarlo Tagliaferri», spiega Giovanni Piazza, referente per l’Italia della Federazione delle associazioni piacentine a Londra.
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