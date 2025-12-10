Piacenza Sud, chiusa stanotte l'immissione sull'A21 verso Torino
Per lavori di pavimentazione sarà inaccessibile, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Torino
Redazione Online
|2 ore fa
Sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 10, alle 5:00 di giovedì 11 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Torino. Lo fa sapere la società Autostrade
In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Piacenza sud, percorrere l'intero tracciato della Tangenziale sud di Piacenza ed entrare in A21 verso Torino alla stazione di Piacenza ovest.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi in A21 in direzione Torino.
