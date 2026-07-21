Piano da 3,5 milioni per le strade, cantieri aperti in tutta la provincia

Potremmo definirla una delle più grandi gioie degli amministratori. Asfaltare le strade offre garanzia di consenso immediato tra la popolazione. Peccato che oggi stia diventando sempre più difficile, tra rincari del bitume e altre variabili economiche, poter svolgere interventi significativi. In questa lunga estate caldissima, tuttavia, la Provincia di Piacenza non ferma la sua attività, con un piano di oltre 3,5 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria, con l’obiettivo di sfruttare le buone condizioni meteo - si fa per dire - per rimettere a nuovo la rete viabilistica provinciale.

Negli ultimi mesi, questo “piano estate” è già emerso con chiarezza davanti agli occhi degli automobilisti, che si sono trovati di fronte a interruzioni e rulli compressori.