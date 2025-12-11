Pluviali razziati al cimitero, il Comune ipotizza rimborsi

Potrebbe arrivare un rimborso, almeno parziale, alle circa 60 famiglie proprietarie delle 30 cappelle del cimitero di Borgonovo che lo scorso mese di settembre erano state razziate dai ladri di rame. Rispetto alle somme che ciascuna delle circa 60 famiglie ha dovuto sostenere per ripristinare i pluviali nonché i tetti danneggiati dai distacchi, la spesa massima si aggirava sui 2 mila euro, potrebbe arrivare un ristoro. Tra le polizze assicurative attivate dell'ente pubblico ne esiste una "all risk", sul rischio generale. Di qui la possibilità che tale polizza possa in parte coprire le spese sostenute dalle famiglie. La notizia è stata comunicata ai partecipanti ad un incontro organizzato in sala consiglio. "I periti – dice Giorgo Caldini, proprietario di una delle cappelle – hanno chiesto ulteriore documentazioni. Siamo in attesa di sapere l’esito e se potremo recuperare tutta o parte della somma spesa". "Per il momento - dice l'assessore Franzini - abbiamo solo comunicato tale eventualità, non c'è nulla di certo. Attendiamo l'esito delle perizie".