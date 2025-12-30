Politecnico, Zaninelli lascia l'incarico di pro rettore dopo 15 anni

Ultimo giorno al Politecnico. Ultima “campanella” per il prorettore Dario Zaninelli che il 31 dicembre, dopo 15 anni, esce di scena dal ruolo ricoperto, avendo raggiunto il limite di cinque mandati triennali, ma nell’istituzione a settembre ha festeggiato un quarto di secolo di presenza. Al suo posto è stato nominato pro rettore il professor Luigi Colombo. Ci sarà il passaggio di consegne a gennaio, inclusi gli incontri, da fare insieme, con istituzioni e associazioni del territorio. Un tratto distintivo del carattere di Zaninelli? Risponde lui stesso: «Nella provincia di Bergamo, come in quella di Piacenza, ho trovato la riservatezza di persone che fanno il loro lavoro senza ostentazione né necessità di protagonismo. Con la soddisfazione personale di fare bene senza bisogno che ce lo dicano gli altri».

Ora affronterà un nuovo capitolo di vita. «Quando termina un’esperienza un po’ dispiace, ma non sparisco da Piacenza, sarò sempre a disposizione. Resto anche in alcune cariche, per esempio nel consiglio generale della Fondazione Ronconi-Prati».

Il congedo è anche il momento per ripercorrere la crescita dell'Ateneo, fortemente voluto dal territorio e che a gennaio vedrà partire i lavori per la nuova ala e l'ospitalità della laurea in inglese in Industrial Engineering.