Promozione dei musei archeologici, entra la Steatite di Groppallo

Il Protocollo d'Intesa per la Promozione dei Musei Archeologici Piacentini ha un nuovo “alleato”. Stipulato nel 2023 tra Comune di Piacenza, Travo, Pianello, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza e la Direzione Regionale Musei Emilia Romagna, ha poi accolto le adesioni dei Comuni di Morfasso e Castell'Arquato.

Da quest'anno si è aggiunto anche il Comune di Farini con il Museo della Steatite di Groppallo: il sindaco di Farini Marco Paganelli ha sottoscritto il documento ieri mattina in Sala Giunta del Comune di Piacenza accanto ai primi cittadini Katia Tarasconi per il capoluogo, Mauro Lodigiani per Pianello Val Tidone e Ivano Rocchetta per Castell'Arquato, accompagnato dal vicesindaco Umberto Boselli che ha ricordato, nell'occasione, anche l'imminente riapertura del Museo Geologico "Cortesi" prevista il prossimo 21 novembre.

Presente anche l'assessore alla cultura del Comune di Piacenza Christian Fiazza, che ha voluto ribadire l'importanza di un percorso «iniziato nel 2023 e che è proseguito con altre diverse adesioni, oggi aggiungiamo con piacere il Comune di Farini. Siamo molto contenti della massima disponibilità da parte delle altre Amministrazioni ad accogliere il nuovo entrato, ma soprattutto perché questa rete, fondamentale per la nostra cultura, si arricchisce ulteriormente e ci permette di dare ai turisti la possibilità di percepire come il nostro intero territorio continui a crescere: elemento essenziale il gioco di squadra, anche in funzione di Piacenza Capitale della Cultura 2033».

«Per noi è un onore essere entrati in questa rete museale, abbiamo ambito a questo traguardo fin dal primo momento in cui è partito l'iter per inserire il Museo della Steatite – ha aggiunto Paganelli – il tutto con la volontà degli altri Comuni partecipanti per dare sempre più visibilità al patrimonio culturale di Piacenza e provincia. Il nostro Museo racconta circa 50mila anni di storia di abitato delle alture dell'Alta Valnure, parte tutto dalla steatite che è un minerale dal quale si estrae il talco in un'area che contava ben undici siti di fabbricazione di queste “perline” di minerale che poi venivano destinate al Castello dove oggi c'è la chiesa di Groppallo per poi essere distribuite, all'epoca era del vescovo Conte. Andando ancora più indietro, abbiamo un'ascia del Neolitico, alcune schegge ricavate dalla lavorazione delle frecce dell'Uomo di Neanderthal e tanto altro, un tesoro tutto da scoprire».