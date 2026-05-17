Raccolta rifiuti: «Tariffa puntuale, i dati di Iren ingannevoli»

A Piacenza continua a far discutere il nuovo sistema di raccolta puntuale dei rifiuti. Dopo l’ultimo comunicato diffuso da Iren sulla questione svuotature e bolletta, interviene nuovamente Eleonora Poli, promotrice del movimento “No raccolta puntuale a Piacenza”, attivo dallo scorso anno e contrario alla tariffazione corrispettiva puntuale.

Secondo Poli, i dati presentati dall’azienda sarebbero «fuorvianti e ingannevoli», soprattutto laddove si lascia intendere che il minor numero di svuotamenti dei bidoncini dell’indifferenziata corrisponda automaticamente a una reale diminuzione della produzione di rifiuti. «Sappiamo benissimo – sostiene – che molti cittadini utilizzano meno svuotamenti di quelli disponibili, ma non perché producano meno indifferenziata. Molti non vogliono o non riescono a usare il bidoncino».

Il movimento denuncia infatti un aumento degli abbandoni irregolari di rifiuti in varie zone della città.