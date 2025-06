Ragazzi del Volta più vicini alla Florida grazie alla Fondazione Ronconi-Prati

La Fondazione Ronconi Prati ha destinato 15 mila euro ai liceali del Volta di Castelsangiovanni, per consentire loro di volare negli Stati Uniti e partecipare alle finali dei campionati internazionali di robotica. Grazie al contributo della Fondazione il sogno è ormai quasi realtà. La somma destinata è infatti quanto mancava per raggiungere il budget necessario a far partire tutti e 13 i ragazzi e le ragazze della squadra GensVolta, insieme a 3 insegnanti.

"Questi ragazzi - dice il consigliere Giorgio Losi - rappresentano un esempio positivo che sfata lo stereotipo secondo cui i giovani non hanno voglia di fare nulla". "Al contrario – aggiunge Losi – sono ragazzi e ragazze che si sono messi in gioco, hanno partorito un’idea impegnativa, le hanno dato concretezza. Non da ultimo – dice ancora – hanno lavorato in gruppo, compiendo insieme un percorso". "Infine – dice il consigliere – penso che ognuno di noi si sia immedesimato in questi ragazzi e nella magia degli anni che la loro età rappresenta"

Ora se tutti gli sponsor che in quest'ultimo mese si sono fatti avanti manterranno le loro promesse, il team GensVolta potrà volare in Florida dal 22 al 28 giugno. Alle finalissime dei campionati di robotica il team presenterà la "boa gentile": una boa in grado di ancorare piccole imbarcazioni senza rovinare i fondali.