Rifiuti, conto alla rovescia per la nuova tariffa

Sarà adottata dal 1° gennaio 2026, nel Comune di Piacenza, la Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP) del Servizio di Gestione rifiuti, che sostituisce la TARI e sarà calcolata in base ai rifiuti indifferenziati ritirati a domicilio o smaltiti, dagli utenti, nelle apposite campane informatizzate collocate in diversi punti della città.

Il gestore della nuova tariffa e del rapporto con gli utenti sarà Iren Ambiente, che con il nuovo anno subentrerà a ICA, attuale gestore della TARI, i cui uffici di via XXIV Maggio rimarranno attivi sino al 31 dicembre con apertura - fatta eccezione per le festività - dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, nonché il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17. Il numero verde di ICA risponde all'800-127707 e lo sportello resterà a disposizione, anche nel corso del 2026, per informazioni relative alle annualità TARI 2025 e precedenti (per le quali il riferimento continuerà ad essere ICA).

A decorrere dal prossimo 2 gennaio, per informazioni inerenti alla Tariffa Corrispettiva Puntuale in vigore con il nuovo anno - fatture, nuove attivazioni, cessazioni o subentri - gli utenti dovranno invece rivolgersi ai diversi canali di Iren Ambiente:

- gli Ecosportelli di via Sopramuro 15 (con apertura dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30) e via Cella n.1/1-A, accessibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e sabato dalle 8.30 alle 12.30;

- il Presidio Iren presso gli uffici comunali di via Beverora 57, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13;

- il numero verde 800-969696 per la gestione tariffe, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato dalle 8 alle 13;

- il numero verde 800-212607 per richieste in merito al servizio di gestione rifiuti, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.

Ulteriori informazioni in merito al Servizio di gestione dei rifiuti potranno essere richieste scaricando gratuitamente l’App Iren Ambiente, mentre per quanto riguarda la nuova tariffa TCP si può scrivere a [email protected] per le utenze domestiche e all’indirizzo [email protected] per le utenze non domestiche.

Agli utenti con posizione TARI attiva al 31 dicembre verrà aperta d’ufficio la corrispondente posizione TCP, senza necessità di presentare alcuna dichiarazione.