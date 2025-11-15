Rivergaro, pronta la casa per i ragazzi disabili

La “scatola” è pronta e non resta che riempirla. Ma per fare questo, adesso, serve l’aiuto di tutti. A Rivergaro sono ultimati i lavori di sistemazione e recupero del secondo piano della palazzina comunale di via Roma, che diventerà una casa comune dove i ragazzi disabili potranno sperimentare la vita in autonomia: con un pranzo solidale, il prossimo 30 novembre, si raccoglieranno fondi per acquistare gli arredi del nuovo appartamento.

A che punto siamo

I locali sono quelli dell’ex Pubblica Sant’Agata, nel frattempo riadattati ad appartamento con cucina, tre camere da letto e tre bagni, grazie ad un contributo di 480mila euro al Distretto di Ponente che ha gestito progettazione e realizzazione dei lavori per l’appartamento di Rivergaro e quello analogo di Gossolengo. L’appartamento potrà ospitare sei persone che non ci vivranno stabilmente, anche se all’occorrenza potranno dormirci.

Servono 30mila euro

Quel che manca oggi alla struttura sono gli arredi interni. Se il Comune ha già messo da parte una cifra per acquistare almeno le parti fondamentali (cucina e letti), resta ancora molto da finanziare: in tutto, la spesa si aggira sui 30mila euro. Per questo, adesso si chiede aiuto ai cittadini nella maniera più piacevole possibile: domenica 30 novembre, al salone parrocchiale di via don Calderoni, la Pro loco Tramballando, il circolo Anspi Sant’Agata e il Comune organizzano un pranzo solidale in collaborazione con la parrocchia. Con soli 25 euro, si potranno gustare antipasti, risotto, pisarei, coppa arrosto e tanto altro. Si potrà prenotarsi entro il 26 novembre contattando i numeri 339-2511298 o 333-4058863. «Quando si hanno obiettivi chiari e definiti - conclude don Valerio Picchioni - i risultati si raggiungono con facilità».