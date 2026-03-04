Sabato e domenica niente treni tra Piacenza e Codogno

Dalle 22.30 di venerdì 6 alle 5.30 di lunedì 9 marzo il servizio di Trenitalia e Trenitalia Tper sulla linea convenzionale Bologna – Milano subirà alcune modifiche. I provvedimenti sono necessari per consentire interventi di rinnovo dell’infrastruttura, che richiedono la sospensione della circolazione ferroviaria fra Piacenza e Codogno. In particolare, verranno sostituiti due deviatoi – i cosiddetti scambi – funzionali all’utilizzo dell’interconnessione di Piacenza Ovest con la linea Alta Velocità. I nuovi deviatoi, della lunghezza di 60 metri ciascuno, sono stati costruiti in una fase precedente del cantiere, senza ripercussioni sulla circolazione dei treni. Circa 40 i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici che saranno impegnati nel cantiere con l’ausilio di numerosi mezzi d’opera.

Nel dettaglio:

· Sabato 7 e domenica 8 i treni Frecciarossa 8802, 8823, 8825, 9303, 9330 seguiranno parte del percorso via Alta Velocità e non fermeranno a Piacenza. La modifica al percorso del Frecciarossa 9330 sarà in vigore anche venerdì 6 marzo.

· Sabato 7 e domenica 8 i treni Intercity, Intercity Notte, Eurocity/Euronight seguiranno il percorso via Brescia-Verona-Bologna senza fermate intermedie fra Bologna e Milano, con cancellazioni e modifiche di orario. Inoltre, alcuni treni Intercity e Intercity Notte subiranno modifiche anche venerdì 6 marzo. Previsto servizio bus sostitutivo per alcuni Intercity e Intercity Notte.

· Per l’intera durata dei lavori i treni del Regionale della relazione Bologna – Milano saranno cancellati fra Piacenza e Codogno e fra le due stazioni sarà attivo un servizio con bus. I treni del Regionale della relazione Livorno/Pisa – Milano saranno cancellati fra Fidenza e Milano.

Nessuna ripercussione sul servizio della linea Alta Velocità Bologna – Milano.

Laddove previsto il servizio con bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale; i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e animali di grossa taglia, a eccezione dei cani guida.

Si invitano tutti i clienti a consultare i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia e Trenitalia Tper, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com, www.trenitaliatper.it e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia e canale Telegram Trenitalia Tper Informa. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.