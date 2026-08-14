«Sanità, territorio, peste suina molti annunci, zero soluzioni»
La lettera aperta di Ferragosto del consigliere regionale Tagliaferri (FdI) al presidente della Regione de Pascale
Redazione
|3 ore fa
L’Assemblea regionale
Un Ferragosto all’insegna delle critiche alla giunta regionale guidata da Michele de Pascale. Nella tradizionale lettera aperta estiva, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, il piacentino Giancarlo Tagliaferri, traccia un bilancio dell’ultimo anno amministrativo, sostenendo che l’Emilia-Romagna continui a soffrire di una distanza tra gli obiettivi annunciati e i risultati concretamente percepiti dai cittadini. Il titolo scelto per la missiva, «Da Piacenza l’Emilia-Romagna si vede benissimo», richiama proprio il territorio piacentino come osservatorio privilegiato delle principali criticità regionali.
«L’anno scorso speravo di poter archiviare molti dei fascicoli che avevo lasciato sulla mia scrivania. Quest’anno li ho ritrovati, purtroppo, quasi tutti nello stesso posto», scrive Tagliaferri, accusando la Regione di non aver risolto numerosi problemi già evidenziati negli anni precedenti. Un giudizio che diventa il filo conduttore dell’intera lettera.
La prima contestazione riguarda la sanità.
La prima contestazione riguarda la sanità.