Sarmato, azienda arreda il Nido in cambio di posti convenzionati
L'accordo è stato siglato tra la ditta locale Jmg Cranes (erogherà 30mila euro per l'arredamento) e l'amministrazione comunale. Sarà in vigore sino al 2030
Cristian Brusamonti
August 15, 2025|5 ore fa
Il nuovo polo dell'infanzia di Sarmato in fase di ultimazione- © Libertà/Cristian Brusamonti
Mentre il cantiere Pnrr del nuovo polo dell’infanzia di Sarmato si avvia verso la conclusione, a finanziare l’arredo dell’asilo nido ci penserà la ditta locale Jmg Cranes, che si sta espandendo nell’area ex Eridania: grazie ad una convenzione pubblico-privata, infatti, la ditta sarmatese specializzata in gru elettriche donerà gli arredi in cambio di un accesso agevolato al nido per i figli dei dipendenti.
La formalizzazione della convenzione in giunta risale a fine luglio e prevede, da parte di Jmg, un sostegno liberale di 30mila euro per l’acquisto di arredi all’asilo nido “La Stella Marina”, pronto a tornare in via Moia nella nuova e più grande struttura dopo lo spostamento di fortuna nei locali dell’ex biblioteca. Fino alla scadenza della convenzione (fissata al 2030 ma rinnovabile), i figli dei dipendenti Jmg che non abitano a Sarmato saranno equiparati ai residenti in graduatoria di ammissione con applicazione della tariffa massima (indipendentemente dallo status economico) mentre i figli dei dipendenti residenti potranno contare su uno sconto di 50 euro mensili sulla tariffa fissa.