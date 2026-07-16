Sbranate da un lupo le due caprette amate dai bambini del centro estivo

Un lupo ha azzannato due capre a Rio Torto nella notte tra lunedì e martedì scorso. Una, a cui i bambini che frequentano il centro nelle campagne tra Borgonovo e Castelsangiovanni avevano dato il nome Elsa, è stata sbranata. Un’altra, Selene mamma di Elsa, è stata morsa, forse nel tentativo di salvare la figlioletta. I morsi le sono stati comunque fatali.

«Erano circa le tre e mezza di notte – racconta il titolare Yuri Fiori –. Ad un certo punto sono stati svegliato da un gran rumore. Sentivo gli animali agitarsi nel recinto dove li ricoveriamo in estate. Sono sceso e ho trovato tutti gli animali che correvano agitati e le due capre a terra, sbranate».

Una scena raccapricciante, soprattutto per chi ha fatto della cura degli animali la propria ragione di vita. Anche ai bambini che frequentano il centro ieri mattina è stato spiegato perchè le due caprette, a cui erano soliti dare da mangiare e che erano soliti accarezzare, non ci sono più.