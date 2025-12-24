Scarsa visibilità, segnali inadeguati: quell'incrocio è pericoloso

Succede sempre nello stesso punto. L’incrocio tra via Orsi e viale del Commercio, nella zona industriale di Piacenza, continua a essere teatro di incidenti e manovre pericolose, come segnalano da tempo i lavoratori delle aziende circostanti. A denunciare la situazione è Davide Rigoni, dipendente di una realtà produttiva dell’area. «Chi arriva da via Orsi spesso non rispetta la precedenza, comportandosi come se fosse una strada principale», spiega. «In realtà la precedenza spetterebbe a chi percorre viale del Commercio».

A rendere l’incrocio ancora più insidioso contribuiscono la scarsa visibilità e la segnaletica inadeguata. «Il cartello di precedenza è troppo arretrato e le linee sull’asfalto sono ormai cancellate», aggiunge Rigoni. Elevata anche la velocità delle auto in transito. L’ultimo incidente risale a meno di una settimana fa, con una vettura ribaltata e il conducente soccorso dai vigili del fuoco. Da qui, una richiesta: «Occorre rifare le strisce della segnaletica orizzontale e installare due dossi in via Orsi per indurre le auto a rallentare».