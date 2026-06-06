Carabinieri: un arresto e droga sequestrata, denunce per truffa

L’attività settimanale conferma la presenza capillare dell’Arma sul territorio piacentino: controlli mirati, prevenzione, contrasto agli stupefacenti e interventi di prossimità hanno composto un quadro operativo intenso, orientato alla sicurezza delle comunità e alla tutela delle persone più fragili. Nel periodo compreso tra lunedì e venerdì, i carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza hanno registrato numerosi interventi e attività operative sul territorio, con servizi che hanno interessato Piacenza e varie località della provincia.

Il bilancio complessivo parla di un arresto in flagranza, alcune denunce in stato di libertà, 13 persone segnalate quali assuntori di droga e quasi 60 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate, tra hashish, marijuana e cocaina. Il fronte più consistente è stato quello del contrasto agli stupefacenti. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati complessivamente oltre 45 grammi di marijuana, 8 grammi di hashish e quasi 2 grammi di cocaina, dato che comprende anche i circa 45 grammi di marijuana rinvenuti nell’ambito dell’arresto in flagranza eseguito a Piacenza. Tra le persone segnalate quali assuntori figurano giovani e adulti di età compresa tra i 20 e i 39 anni, controllati in diversi comuni della provincia. In particolare, sono stati segnalati un 22enne a San Nicolò a Trebbia, un 20enne a Castel San Giovanni, un uomo di quasi 39 anni a Gossolengo, un 34enne a Fiorenzuola d’Arda e un 32enne a Ferriere. Altre segnalazioni hanno riguardato controlli svolti tra Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Bobbio e la Val Tidone.

A Piacenza, i militari della Sezione Radiomobile hanno eseguito un arresto in flagranza nei confronti di un 17enne, trovato in possesso di più involucri di marijuana e di denaro ritenuto provento dell’attività illecita. Dopo le formalità, il giovane è stato accompagnato al centro di prima accoglienza di Bologna su disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile. Nel corso della settimana sono stati rilevati anche altri episodi di rilievo. A Pontenure sono stati denunciati due uomini di 41 e 32 anni, sorpresi mentre avrebbero tentato di aprire un conto corrente utilizzando documentazione sospetta; nel controllo è emersa anche una ricetta medica risultata collegata a un ricettario medico oggetto di furto. A Piacenza, un 37enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente stradale, con ritiro della patente.

A San Giorgio Piacentino è stato denunciato un 21enne per resistenza a pubblico ufficiale, mentre a Fiorenzuola d’Arda un 26enne è stato deferito per falsa attestazione sulla propria identità e resistenza durante un controllo. Sempre in Val d’Arda, uno straniero di 27 anni è stato segnalato per stupefacenti e deferito per violazioni legate alla normativa sull’immigrazione. Particolare attenzione è stata riservata anche ai controlli preventivi. A Travo è stato denunciato un minorenne straniero trovato con un coltello con lama di grosse dimensioni nello zaino all’interno di un parco pubblico. In altre attività, tra Castell’Arquato e Lugagnano Val d’Arda, sono stati segnalati giovani di 22 e 20 anni per detenzione di hashish per uso personale.

Tra gli interventi più significativi sotto il profilo umano spicca quello avvenuto a Fiorenzuola, dove i carabinieri hanno scongiurato il gesto estremo di una donna di 39 anni in stato di crisi. Il dialogo instaurato da un militare ha consentito di convincerla a gettare a terra un coltello che impugnava e ad allontanarsi dal parapetto di un cavalcavia.