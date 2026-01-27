Sedicenne rapinato a Borgonovo, la sindaca: fiducia nei carabinieri

«Mettiamo a disposizione eventuali filmati che le nostre telecamere possono aver ripreso e confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine». Con queste parole la sindaca di Borgonovo, Monica Patelli, interviene sul clima di preoccupazione che attraversa la comunità. Il riferimento è alla rapina avvenuta sabato sera ai danni di un sedicenne, minacciato da due individui incappucciati e rapinato del telefono e di 15 euro. Il giovane ha sporto denuncia ai carabinieri, che stanno indagando. «Affrontiamo questi fenomeni insieme – evidenzia Patelli – con responsabilità e fiducia nelle istituzioni». La prima cittadina invita a non alimentare allarmismi, pur riconoscendo che anche realtà come Borgonovo sono oggi investite da cambiamenti sociali più ampi. «Non voglio gettare benzina sul fuoco – sottolinea – ma serve consapevolezza e collaborazione. Denunciate sempre, come è stato fatto in questo caso».