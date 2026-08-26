Sfratto al rifugio alla Veggiola, ancora 15 gatti cercano casa
È corsa contro il tempo per salvare anche i 50 cani dalla struttura dichiarata inagibile. L’appello dell’associazione Impronte feline
Nadia Plucani
|3 ore fa
Alcuni dei gatti che da metà settembre non avranno più casa F.PLUCANI
È una corsa contro il tempo quella del “Rifugio Invisibili” di Veggiola di Pontedellolio, che entro metà settembre dovrà chiudere le sue porte, almeno per qualche tempo. Le inquiline dell’associazione “Vivere insieme”, che da anni si occupano di cani e gatti salvati da maltrattamenti soprattutto dal Sud Italia, dovranno infatti lasciare la struttura e tutti gli animali.
Nel mese di luglio avevano infatti ricevuto lo sfratto esecutivo – di cui Libertà aveva dato notizia – per inagibilità della struttura. Le tre donne dovevano lasciare la struttura entro una settimana dalla comunicazione, poi i tempi sono stati prorogati fino alla metà di settembre. Subito le associazioni di volontariato, in accordo con le rappresentanti dell’associazione, si sono date da fare per trovare una casa ai cani (che sono una cinquantina) e ai gatti e continuano tuttora.
Un nuovo appello arriva da Impronte Feline di Piacenza. Tra le volontarie dell’associazione, Elena Milani fa sapere che, oltre ai cani, probabilmente ancora una cinquantina per la cui adozione è possibile contattare Arca di Noè Piacenza, ci sono ancora circa quindici gatti che cercano casa.
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