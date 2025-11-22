Stadera dopo 50 anni sogna di rivivere la mitica serata vip con Cochi e Renato

Un giorno d'estate del 1975 Cochi e Renato arrivarono a Stadera, in Alta Val Tidone, a bordo di una fiammante Rolls Royce amaranto. Con i due attori, all'epoca sulla cresta dell'onda con la loro comicità surreale, c'era Enzo Jannacci, il cantautore che scrisse e cantò con loro capolavori come «E la vita, la vita» e la «Canzone intelligente».

Mangiarono alla trattoria di Pirö, all'anagrafe Pierino Piaggi, e qualcuno scattò una foto che li ritrae, insieme all'oste, davanti al locale.

A cinquant'anni esatti di distanza da quell'immagine arriva l'invito degli attuali gestori del locale Fabio Coroli e Marta Draghi: «Cochi e Renato, tornate a mangiare qui e rifacciamo quella storica fotografia che ancora oggi campeggia su un muro del ristorante».

I gestori con la vecchia foto alle spalle

A raccontare la storia dietro quell'immagine è oggi Luciana Piaggi, la figlia di Pirö: «Il giornalista Beppe Viola aveva preso in affitto la canonica del paese come casa di vacanza. Fu lui a farli venire qui».