Svolta per la Mcm, a Vigolzone e Roveleto ci sarebbe un acquirente piemontese

È stato avviato l’iter per l’acquisizione dell’azienda Machining Centers Manufacturing (Mcm), con sede a Vigolzone e Roveleto, da parte della torinese Vigel SpA.

Ne dà notizia il consigliere regionale Luca Quintavalla (Pd), presidente della commissione Politiche economiche della Regione Emilia-Romagna, che sta seguendo da vicino il percorso insieme al vicepresidente della Regione Vincenzo Colla e all’assessore al Lavoro Giovanni Paglia.

L’offerta di Vigel SpA è stata ufficialmente selezionata nei giorni scorsi.

«La crisi di Mcm si avvia alla fine – afferma Quintavalla – dopo mesi intensi di impegno per tutelare gli oltre 250 lavoratori dei due stabilimenti piacentini. Il processo di acquisizione è ancora in corso, ma possiamo comunque esprimere soddisfazione per l’esito delle trattative, arrivato grazie all’interessamento diretto del vicepresidente Colla e dell’assessore Paglia e all’impegno di associazioni di categoria e sindacati: siamo riusciti a fare squadra per salvare un’eccellenza manifatturiera piacentina e a tutelare gli occupati».