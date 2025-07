Travo, la biblioteca raddoppia gli orari grazie ai volontari che donano tempo

È arrivata l’estate, ma invece di andare in ferie, la biblioteca comunale di Travo raddoppia, ampliando l’orario di apertura ben due pomeriggi a settimana: nessuna contraddizione, bensì la volontà di potenziare il servizio proprio nel momento in cui il paese si popola di villeggianti. E incredibilmente, il merito va tutto a una serie di cittadini volontari, pronti a mettere a disposizione il proprio tempo libero per la comunità nei locali di via Anguissola. Tutto nasce da un appello dell’amministrazione comunale che, alcuni mesi fa, aveva chiesto pubblicamente aiuto: una «chiamata alle armi» per trovare persone disponibili a migliorare il servizio al pubblico del centro di lettura comunale «Pietro Agnelli», che potessero affiancarsi alle bibliotecarie (che già garantiscono tre mezze giornate settimanali di apertura).

E adesso sono in arrivo due pomeriggi in più, dopo un percorso di affiancamento alle professioniste, già iniziato in queste settimane da parte di chi ha risposto alla chiamata: circa una decina di volontari che hanno dato una risposta entusiastica. «A partire da questi giorni, la biblioteca sarà aperta al pubblico anche il mercoledì pomeriggio e sabato pomeriggio, garantendo a residenti e villeggianti il servizio di prestito e la possibilità di usufruire degli spazi lettura climatizzati», spiegano le consigliere comunali Elena Merli e Giulia Ferrari. «Alcune volontarie proporranno delle attività di animazione rivolte ai bambini, per offrire loro spazi aggregativi anche in estate.

A breve partirà, inoltre, anche un gruppo di lettura che si riunirà a cadenza mensile per tutto l’anno, per promuovere e condividere l’amore per la lettura. Come amministrazione comunale, crediamo nella cultura come strumento di miglioramento e arma per combattere lo spopolamento delle aree montane: per trattenere le persone a vivere in queste zone occorre offrire loro quanti più servizi possibili». Di conseguenza, da oggi la biblioteca sarà aperta martedì (dalle 9 alle 13.30), mercoledì (dalle 14.30 alle 17.30), venerdì (dalle 14 alle 18) e sabato (dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30). E anche la sindaca Roberta Valla, in occasione delle serate letterarie "Giana Anguissola", si è pubblicamente rallegrata per il risultato ringraziando i volontari per la generosità.