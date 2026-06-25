Trent'anni di Dop, tre eventi per celebrare i salumi piacentini

Piacenza celebra una ricorrenza storica che ne sancisce il primato agroalimentare a livello internazionale: i 30 anni dall' ottenimento delle tre Denominazioni di Origine Protetta (DOP) per la Coppa Piacentina, il Salame Piacentino e la Pancetta Piacentina. Era il 2 luglio 1996 quando l'Unione Europea assegnava i prestigiosi riconoscimenti al territorio. Ancora oggi, Piacenza detiene un primato comunitario assoluto: è l'unica provincia europea a vantare ben tre DOP nel settore della salumeria.

Per celebrare degnamente questo traguardo, il Consorzio Salumi Tipici Piacentini (costituito nel 1971) e il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini (soggetto giuridico di tutela dal 2005) hanno organizzato tre eventi.

Un Educational Tour per la stampa (1° Luglio) con un seminario formativo propedeutico dedicato a giornalisti, emittenti radiotelevisive e operatori della comunicazione. L'obiettivo è fornire competenze approfondite sui disciplinari e sulle caratteristiche distintive dei tre prodotti DOP, garantendo un'informazione corretta e ricca di contenuti a livello nazionale.

Il convegno celebrativo "Respirare il Futuro" (2° Luglio, ore 16.00) che, ospitato nella prestigiosa sala monumentale di Palazzo Gotico a Piacenza, sarà un momento di riflessione sul percorso compiuto e sulle sfide future (innovazione, sostenibilità, export). Al termine dei lavori, verranno consegnate le pergamene celebrative ai soci del Consorzio di Tutela.

L'evento si concluderà con una esperienza gastronomica d'eccellenza. Le tre DOP piacentine saranno proposte sia in purezza sia attraverso le elaborazioni creative di chef locali che hanno accompagnato la valorizzazione del brand in questi trent'anni.

Il programma degli eventi è stato presentato oggi a Palazzo Farnese da Roberto Belli (direttore del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini), Antonio Grossetti (presidente dello stesso Consorzio) e Simone Fornasari (assessore al Commercio del Comune di Piacenza).