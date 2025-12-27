Tutti adottati gli otto cuccioli abbandonati in strada

Figaro, Flick, Nemo e Bolt i quattro fratellini. Tiana, Vaiana, Dotty e Merida le ragazze. Sono gli otto i cuccioli che erano stati ritrovati da un passante nella zona di Borgotrebbia, abbandonati come rifiuti dentro uno scatolone di cartone. Quello scatolone - simbolo di una vergogna senza fine per chi ce li ha messi dentro lasciandoli senza acqua e senza nutrimento appena venuti al mondo - era stato pietosamente raccolto dal cittadino.

<br>

Li aveva portati al canile da dove erano stati trasferiti alla clinica veterinaria di Crema, su un’ambulanza, dove per giorni i medici hanno combattuto per strapparli alla morte. Ora hanno compiuto due mesi e tra i piacentini è scattata una gara di solidarietà per adottarli. Tutti gli otto cuccioli hanno trovato casa a Piacenza.