Vicobarone, una settimana all'insegna del palio

A Vicobarone di Ziano una coloratissima e chiassosa parata sabato ha aperto ufficialmente il Palio dei 4 Cantoni.

Una settimana durante la quale gli aggueritissimi rappresentanti di Cantone Sopra, Cantone Sotto, San Rocco e Case Mazzi si daranno battaglia per aggiudicarsi il titolo di vincitore. Fino a sabato 16 agosto via quindi a sfide a calcio, pallavolo, carte, bombe d'acqua lungo le vie del paese. Alla fine un solo Cantone si aggiudicherà il titolo che conserverà fino al prossimo anno. I partecipanti, la gran parte giovani e giovanissimi, hanno sfilato lungo quattro coloratissimi cortei che si sono uniti in piazza San Rocco.

A troneggiare al centro della piazza i quattro mega stendardi con i simboli e i colori di ciascun Cantone: un gallo azzurro per Cantone Sopra, un coniglio rosso per Cantone Sotto, un cane verde per San Rocco e una gallina arancione per Case Mazzi