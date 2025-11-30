"4 Piazze Running": in 500 di corsa nel centro storico

Quasi 500 partecipanti hanno animato la “4 Piazze Running” in piazza Cavalli. Ad aprire le danze i più piccoli, le categorie dai 5 ai 10 anni che hanno dato vita al “Miglio delle 4 Piazze Running”: per la cronaca, doppietta dell'Atletica Piacenza con Paolo Boledi (4'57”) primo nella classifica maschile e Clara Marconi (5'56”) davanti a tutte nel femminile, ma è stata festa per ben 120 bambini.

I bambini in piazza Cavalli (foto Cavalli)

Poi spazio agli adulti e alla "4 Piazze" vera e propria: negli amatori la competizione maschile è un successo perché sul gradino più alto del podio si piazza Giacomo Marchesi dell'Atletica Piacenza (16'20”), seguito da Huber Rossi (16'25”) del Venus Triathlon Academy, terzo Claudio Tanzi (16'32”) del Circolo Minerva, tutti piacentini.

Huber Rossi, Giovanni Marchesi e Claudio Tanzi (foto Cavalli)

Nella Elite femminile, Emma Casati dell'Atletica Piacenza termina dodicesima con il tempo di 18'26”: nulla da fare per il podio con il dominio della grande favorita Giulia Aprile dell'Esercito (16'33”), seconda Giulia Vettor del Cus Parma (17'02”) e terza Sara Arrigoni della Calcestruzzo Corradini (17'10”).

L'arrivo di Giulia Aprile, vincitrice della gara Elite femminile (foto Cavalli)

Gran finale con la Elite maschile, anche in questo caso poche sorprese con Giuseppe Gravante della Calcestruzzi Corradini che bissa la vittoria dello scorso anno in 14'22”, secondo Alessandro Pasquinucci di La Fratellanza (14'40”), terzo Alessandro Giacobazzi dell'Aeronautica Militare (14'44”). Unico piacentino Giovanni Tuzzi dell'Atletica Piacenza, dodicesimo in 15'50”.